Son dakika… Yunanistan’ın Trump’a sunacağı Türkiye karşıtı planı ortaya çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Yunanistan Başbakanı Kiriagos Miçotakis’in açıklamalarına yer vererek, Atina yönetiminin gizli planlarını okurlarına duyurdu. Gazete, Miçotakis’in, “Eğer maddi imkanlar izin verirse F-35 satın almayı ciddi olarak düşünebiliriz çünkü bunlar piyasadaki en güncel ve modern araçlar” sözlerine yer verdi.

7 Ocak’ta Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi beklenen Miçotakis’in bu ziyarete sayılı günler kala Türkiye’den boşalan F-35 üretim sürecine dahil olmak istediğini sık sık dillendirmeye başladı. Son 24 saat içerisinde F-35 savaş uçağının üretim sürecine dahil olmak istediğini söyleyen Miçotakis’in çantasında ise iki plan bulunuyor.

Ta Nea’da yer alan haberde, Miçotakis’in ABD-Yunanistan ilişkisini kuvvetlendirmek için F-35’leri kullanacağı belirtildi. Yunanistan bütçesini sarsmadan F-35 sürecine dahil olmak isteyen Miçotakis’in Washington’da iki senaryo üzerinden hareket edeceği belirtildi.

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Yunan basınına göre birinci senaryoda Miçotakis, F-35 üretim sürecinde Türkiye’nin çıkarılması sonrasında oluşan boşluğu Yunanistan’ın doldurmasını önerecek. Yunanistan’ın F-35 üretim sürecine dahil olması sonrasında Atina’nın modern savaş uçaklarını satın alması gündeme gelecek.

İkinci senaryoda ise Yunanistan’ın ilk aşamada az miktarda F-35 savaş uçağı satın alması gündemde. Böyle bir durumda Yunanistan mevcut F-16’ların güncellemesini azaltarak geri kalan parası ile F-35’leri satın alacak. Bunu da F-35 üretim sürecine dahil olarak yapacak Yunanistan’ın başbakanı Miçotakis’in bu görüşlerini gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya sunması bekleniyor.

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