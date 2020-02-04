Son dakika… ‘Yüzyılın Anlaşması’na AB’den çok sert tepki

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kamuoyuna açıkladıkları “Yüzyılın anlaşması” hakkında konuştu.

AB’nin üst düzey diplomatı, “Yüzyılın anlaşması” hakkında çok sert ifadeler kullanırken, “Trump’ın teklifi uluslararası ölçekte anlaşılmış parametreleri yıkıyor. Bu adımlar ilhaka gitme anlamı taşıyor ve tartışmasız geçemez” dedi.

Borrell, 1967’den beri İsrail’in Doğu Kudüs, Golan Tepeleri ve Batı Şeria gibi noktalardaki yerleşiminin AB ülkeleri tarafından tanınmayacağını da dile getirdi.