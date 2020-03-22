Son dakika… Zagreb’te korkutan deprem

Dünya corona virüsü ile mücadele ederken Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi GFZ, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Reuters başta olmak üzere uluslararası ajansların “son dakika” haberi olarak servis ettiği gelişme ile ilgili ilk sallantının 6 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, kısa bir süre sonra bu rakama güncelleme geldi.

GFZ, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, depremin richter ölçeğine göre 5.4 olduğunu açıkladı.

Detaylar geliyor…