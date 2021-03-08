Son dakika… Zeynep Kamil Doğum Hastanesi’nde yangın

Üsküdar’daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesi’nde saat 06.15 sıralarında yangın çıktı. Yangının tüp bebek merkezinin bodrum katındaki elektrik panolarından çıktığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı binadaki tüm hasta ve personeller, başka bir binaya taşındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olaya tanık olan Nilgün Yalçınkaya, “Ameliyata hazırlanıyorduk. Alarm çaldı. Hepimiz apar topar aşağı indik. Alev yoktu ama koku vardı. Herkesi karşı binaya aldılar. İçeride fenalaşanlar oldu” dedi. (İHA)

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