Son dakika: Ziraat Bankası kredi ödemelerini erteliyor

Ziraat Bankası corona virüsünün ekonomiye olan etkilerini azaltmak için 31 Mart’ta vadesi dolan kredileri erteleme kararı aldı. Bankanın aldığı önlemler şöyle:

1) KREDİ BORÇLARI ERTELENİYOR

31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

2) NAKİT AKIŞI BOZULAN 6 AY ÖDEMEYECEK

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesine karar verildi.

3) 3 AYLIK PERSONEL MAAŞI İÇİN KREDİ



Personel maaşlarını, banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesine imkan verildi.

4) İLAVE NAKİT KREDİ

Kredili müşterilerimiz tarafından banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

5) İŞLETME SERMAYESİ İÇİN KREDİ



İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya alındı.