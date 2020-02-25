Son dakika…İstanbul’da ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Yazan:
Alaturka Online
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Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.A.’nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

FOTO: DHA

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

FOTO: DHA

AİLESİ YIKILDI

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.’nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. (DHA)

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