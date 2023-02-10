Son depremler: 5 günde 1999 deprem meydana geldi

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem ardından bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler bilgileri paylaşıldı.

5 GÜNDE 1999 DEPREM YAŞANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat 2023 saat 04:17’de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24’de Ekinözü-Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından, 10 Şubat 2023 saat 08:30 itibarıyla bölgede toplam 1999 depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.