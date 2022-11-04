Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından duyuruldu! Deprem mi oldu?

İzmir’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede gece boyunca, çok sayıda deprem yaşandı. Son depremler hakkında bilgiler ise AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30’a kadar en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizin birçok şehrinde hemen hemen her gün sarsıntı meydana geliyor. Son depremler hakkında bilgiler ise AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. “Deprem mi oldu” sorusuna yanıt arayanlar için son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

İZMİR DEPREMİ KORKUTTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 03.29’da İzmir’in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Buca’daki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

TUNÇ SOYER: TÜM EKİPLERİMİZ DEVREDE

Deprem sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak’ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İZBAN tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor” dedi.

DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır” bilgisini verdi.