Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı! Deprem mi oldu?

Deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizin birçok şehrinde hemen hemen her gün sarsıntı meydana geliyor. Son depremler hakkında bilgiler ise AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. “Deprem mi oldu” sorusuna yanıt arayanlar için son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’de ufak büyüklükte depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER