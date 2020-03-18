Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre nerede deprem oldu?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER