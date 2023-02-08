Son depremler: Maraş’ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha

Son üç günde binlerce depremin merkez üssü olan Maraş’ta saatte ortalama 20 ile 30 arasında deprem meydana gelebiliyor. Vatandaşlarda korku ve endişe yaratan depremlere dair son bilgiler AFAD ve Kandilli sayfalarında yer alıyor.

MARAŞ’TA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Maraş’ın Nurhak ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 17.20’de oldu. Deprem, yerin 16.69 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER