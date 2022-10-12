Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi…

Osmaniye’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından son depremler vatandaşların merak konusu oldu. Son 24 saatte başta Osmaniye olmak üzere ülkenin birçok farklı noktasında depremler yaşandı. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Ülkemizde ara ara artçı ve büyük depremler meydana gelebiliyor. Çoğunluğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerin şiddeti büyüdükçe korku ve panik yaratabiliyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

NACİ GÖRÜR İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

“FAYIN MAKSİMUM DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ 7.0 OLARAK KABUL EDİLİYOR”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları söyledi:

* “Osmaniye depremi Toprakkale Fay üzerinde gerçekleşti. Toprakkale fayı İskenderun Körfezi’nden başlar, kuzeye doğru Osmaniye yerleşim yerinden geçerek Kahramanmaraş’a doğru uzanır. Doğu Anadolu Fay Zonu’nun en güney kollarından biri olarak kabul edilmektedir. Sürgü-Misis Fay sistemiyle bağlantılı bir fay.

* Toprakkale Fayı Aslantaş Barajı’nın doğu sınırı boyunca uzanır. Bu nedenle baraj gövdesinde yaratabileceği hasarlara hızlıca bakmak gerekiyor. Bu Fayın güneyinde Karataş ve Yumurtalık Fayları bulunur. Kuzeyinde ise Sürgü Fayı Ve Gölbaşı-Türkoğlu fayları gibi deprem tehlikesi ve riski yüksek olan fayların olduğu bir bölge.

* Şu ana kadar ulusal, uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen bilgilere göre, depremde eğim atım bileşeni yüksek normal bir fay hareketinin geliştiğini gösteriyor. Tabii bunlar ilk çözümler, 1-2 saate kadar daha sağlıklı çözümler gelecektir.

* Toprakkale Fayı 70 kilometre uzunluğa varan bir fay ve 2 fay parçasından oluştuğu düşünülüyor. Fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş barajının varlığıyla olan ilişkisi önemli. Bunun yanında kırsal kesimlerde bazı binalarda hasar gelişmiş olabilir.”