Son depremler: Son 24 saatte 4 üzeri büyüklükte 126 deprem meydana geldi

Deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizin birçok şehrinde hemen hemen her gün sarsıntı meydana geliyor. 6 Şubat gecesinden beri felaketi yaşayan Kahramanmaraş ve çevre illerde adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Büyüklüğünü 4 üzeri olan yüzlerce depremin yaşandığı bölgede Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

MARAŞ’TA ARKA ARKAYA DEPREMLER

Yüzlerce depremin yaşandığı Maraş ve çevre iller adeta beşik gibi salladı. Büyük bölümünün hissedilemeyecek kadar küçük olduğu depremlerin bir bölümü vatandaşlar tarafından hissedildi.

Son 24 saatte yaşanılan depremlerin 126’sı 4 üzerinde büyüklüğünde yaşandı, Maraş’ta art arda meydana gelen depremler vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER