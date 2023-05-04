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4 Mayıs 2023
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‘Son fön’ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Güzellik merkezi görünümü verilen iş yerinde yasa dışı bahis oynandığını tespit eden ekiplerce düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

“Son fön” adı verilen operasyonda, yasa dışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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