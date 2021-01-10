Son günlerde artan kuraklık Yeşilırmak’ı da vurdu

Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, bugün yaptığı açıklamasında, şunları söyledi;

*Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde.

*Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok. Onu özellikle vurgulamak isterim.

ÇEVRE İLLERDE ÖLÇÜM YAPILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin kent sahasındaki alanı da aşıp komşu il olan Tokat’ın Turhal ilçesi civarında da ölçüm gerçekleştirildiğine değinen Vali Masatlı, “Toplu balık ölümleri görmedik. Sadece spesifik olarak belirli noktalarda oksijen azlığından ve su azlığından kaynaklı çok kısmi az balık ölümleri var” şeklinde konuştu. İHA

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