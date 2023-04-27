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26 Nisan 2023
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Son hazırlıklar tamamlandı, oy kullanma 08.00’de başlıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı. Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.

DHA

Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı’nda 6’sı geliş, 6’sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek. (DHA)

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