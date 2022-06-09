‘Son padişah RTE’ yazan araçla TBMM’de gezen sürücüye tepki

Üzerinde ‘Son Padişah RTE’ yazan bir sivil araç TBMM kampüsünde görüntülendi. Aracın fotoğrafını çeken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Meclis’e Atatürk baskılı tişörtle insanları almıyorlar. Ama arka camına ‘Son Padişah RTE’ yazan İsveç plakalı araç Meclis’e rahatlıkla girebiliyor” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

TBMM’nin Dikmen kapısından çıkış yapan ve arka camında ‘Son Padişah RTE’ yazan yabancı plakalı aracı tepki çekti. Aracın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

– Meclis’e Atatürk baskılı tişörtle insanları almıyorlar. Atatürk baskısının yanı sıra yazılı herhangi bir tişörtle giren her hangi bir kişi içeri alınmıyor. Milli takım forması dahil her hangi bir forma ile Meclis’e gelenleri üzerinde amblem, logo var diye içeri alınmıyor. Ama arka camına ‘Son Padişah RTE’ yazan İsveç plakalı araç Meclis’e rahatlıkla girebiliyor.

PADİŞAHLIK BİTELİ ÇOK OLDU

Sertel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İdare Amiri Erkan Haberal’a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

– Bir aklı evvel, Recep Tayyip Erdoğan‘ı padişah ilan etmiş. Ve son padişah demiş. Bu aklı evvel son padişah diye arabasının camına yazmış. Ve bu araba TBMM’ye girmiş, ziyaretlerini yapmış ve Meclis’ten çıkarken fotoğrafını çektim.

– O kişiye sesleniyorum: Padişahlık biteli çok oldu aslanım. İsveç’te yaşayacaksın, bir elin yağda bir elin balda olacaksın ve oradan Türkiye için ahkam keseceksin. Türkiye’de insanlar açlıktan, sefaletten, yoksulluktan, hayatlarından bıkmış durumdalar. İsveçli beyefendi padişah ilan ettiğin kişi Saray’da yaşıyor. Hiç halkla ilgilenmiyor.

– Sen dolarla, Euro’yla para kazanıyorsun. Tuzun kuru. Dolarları Euro’ları burada bozdurup rahat bir yaşam sürüyorsun. Ama Türkiye’de yaşayanlar için fakirlik en dipte. Orta direk yok oldu. Halkın yüzde 85’i dibe çöktü. Yoksullaştı, garibanlaştı.

YAĞCILIĞIN VE YALAKALIĞIN SONU YOK

– Marketin önünden geçemeyenler var Türkiye’de. Çocuğuna süt alamayan, meyve alamayanlar var Türkiye’de. Son padişahmış. Al padişahını. Padişahlık biteli çok oldu. Arabana onu yazarak polislerin cezasından kurtulabilirsin, Meclis’e rahat rahat girebilirsin. Ama yağcılığın ve yalakalığın sonu yok. Son padişahını da inşallah ilk seçimde bu halk gerektiği yere gönderecektir. Halk en doğrusunu yapacaktır. Padişahlığı bitirecektir, demokrasiyi getirecektir.

İlginizi Çekebilir Washington Post: Erdoğan’a “Sultan çıplak” diyen kimse kalmadı