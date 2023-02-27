Son seçim anketi: AKP’nin oy oranında büyük düşüş

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da normal takvimi 18 Haziran olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor.

Fenerbahçe taraftarları önceki gün Süper Lig’deki Konyaspor maçı öncesi “Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.

Maç esnasında da Fenerbahçe tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı da yükselmişti.

Fenerbahçe’nin ardından dün de İstanbul’da Antalyasporla karşılaşan Beşiktaş’ın tribünlerinden de “hükümet istifa” sesleri yükseldi.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında müdahalenin gecikmesi ve yardımdaki koordinasyonsuzluklar dikkati çekerken, son olarak ALF Araştırma’nın 21-25 Şubat tarihleri arasında yaptığı kamuoyu yoklaması iktidardaki Cumhur İttifakı’ndaki erimeyi gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,1 oldu. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 47,6 olarak açıklandı.

Partilerin oy oranları ise şöyle:

* AKP: Yüzde 29.5

* CHP: Yüzde 27.8

* İYİ Parti: Yüzde 15.7

* HDP: Yüzde 9.8

* MHP: Yüzde 5.6

* Zafer Partisi: Yüzde 2.5

* Memleket Partisi: Yüzde 2.2

* DEVA Partisi: Yüzde 1.8

* Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.6

* Gelecek Partisi: Yüzde 1.5