Son seçim anketi: CHP birinci parti, MHP baraj altında

Yöneylem yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Sözcü İstanbul

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 27 ilde, 2 bin 403 kişiyle yaptığı son araştırmaya göre seçimlerden birinci parti olarak yüzde 29.7 oyla CHP çıktı. AKP‘nin oyu 29.5 olarak tespit edildi. İYİ Parti yüzde 13.5, MHP yüzde 6.4 olarak ölçüldü.

Seçmene “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63’ü “Kötü”, yüzde 14,4’ü “Ne iyi, ne kötü”, yüzde 21,9’u ise “İyi” yanıtını verdi.

Seçmenin yüzde 64.9’unun tercihi Parlamenter Sistem olurken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olanların oranı 29,1 olarak kaydedildi.

“Aday olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı oy verir misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle ölçüldü. Katılımcıların yüzde 58,7’si “Asla oy vermem”, yüzde 30,7’si “Kesinlikle oy veririm” dedi. Kararsızlar, yani “Oy verebilirim de vermeyebilirim de” diyenler yüzde 9,0, oy kullanmayacağını söyleyenler ise yüzde 1,6 olarak ölçüldü.

Seçmenin yüzde 55,6’sı muhalefetin adayını, yüzde 33,3’ü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini belirtti. Seçmenin yüzde 35,3’ü “Her durumda Erdoğan kazanır” derken, yüzde 21,3’ü “Her durumda muhalefetin adayı kazanır”, yüzde 43,3’ü ise “Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır” dedi.

Seçmenin yüzde 81,1’i hükümetin Suriye politikasını yanlış bulduğunu açıklarken, yüzde 16,1’i doğru bulduğunu ifade etti. Vatandaşların yüzde 61,4’ü Türkiye’nin Esad yönetimiyle mülteciler konusunda görüşmesini istediğini, yüzde 31,7’si ise istemeyeceğini dile getirdi.