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8 Nisan 2023
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Son seçim anketi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanlığı seçimleri için nisan ayı başında yapılan anket verilerini paylaştı.

Verilere göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın 1,5 puan önünde yer alıyor ve anket sonuçlarına göre seçim ikinci tura kalacak gibi görünüyor.

Ankete katılanlara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?” şeklinde sorular yöneltildi. Anket sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 42,6
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,1
Muharrem İnce: % 5
Sinan Oğan: % 2,2
Kararsız: % 4,4
Protesto oy: % 1,6
Cevap yok: % 3,1

Anket, 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 1-3 Nisan 2023 tarihleri arasında 2.610 kişiyle gerçekleştirildi. Anketin hata payı +/- 1,88 olarak açıklandı.

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