Son seçim anketi: Erdoğan yeniden aday olursa…

MAK Araştırma’nın son anketinde vatandaşa “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yeniden aday olursa davranışınız ne olur?” diye soruldu. Yüzde 46’sı “Oy vermem” dedi. Ankete katılanların yüzde 61’i de açıklanan resmi enflasyon rakamlarına inanmıyor.
MAK Araştırma’nın mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 63 ilde 5 bin 750 kişiyle yapıldı. Sorulan sorular ve alınan yanıtlar şöyle:
Ülkemizin en önemli sorunu nedir?
- Hayat pahalılığı: Yüzde 61
- İşsizlik: Yüzde 10
- Adaletsizlik: Yüzde 10
- Ahlaki ve sosyal sorunlar: Yüzde 9
- Diğerleri: Yüzde 6
- Kararsız / cevap yok: Yüzde 4
Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?
- Hayır: Yüzde 81
- Evet: Yüzde 4
- Kararsız / görüş yok: Yüzde 15
Açıklanan resmi enflasyon oranları doğru mu?
- Doğru olmadığını düşünüyorum: Yüzde 61
- Kesinlikle doğru olamaz: Yüzde 17
- Doğru olduğunu düşünüyorum: Yüzde 14
- Kararsız / cevap yok: Yüzde 8
Türkiye’nin ekonomik sorunlarını Erdoğan mı çözebilir, muhalefet mi çözebilir?
- Muhalefet ve kadroları: Yüzde 41
- Erdoğan ve ekibi: Yüzde 33
- İkisi de çözemez: Yüzde 10
- Kararsız / cevap yok: Yüzde 16
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yeniden aday olursa davranışınız ne olur?
- Oy vermem: Yüzde 46
- Oy veririm: Yüzde 37
- Rakiplerine bağlı olarak oy veririm: Yüzde 7
- Kararsız / cevap yok: Yüzde 10
Cumhurbaşkanlığı seçiminde (adaylardan bağımsız olarak) hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?
- Millet İttifakı: Yüzde 43
- Cumhur İttifakı: Yüzde 36
- Bu ittifaklar dışında farklı bir adaya veririm: Yüzde 8
- Adaya bağlı kararım değişir: Yüzde 8
- Kararsız / cevap yok: Yüzde 5
Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?
- AKP: Yüzde 27.1
- CHP: Yüzde 25.8
- İYİ Parti: Yüzde 15.3
- HDP: Yüzde 7.5
- MHP: Yüzde 6.4
- DEVA: Yüzde 3
- Gelecek Partisi: Yüzde 2.7
- Zafer Partisi: Yüzde 1.6
- Saadet Partisi: Yüzde 1
- BTP: Yüzde 1.3
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9
- HÜDAPAR: Yüzde 0.8
- Demokrat Parti: Yüzde 0.3
- BBP: Yüzde 0.3
- Memleket Partisi: Yüzde 0.3
- Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.1
- Kararsız / cevap yok: Yüzde 5
- Diğerleri: Yüzde 0.6
Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)
- AKP: Yüzde 28.3
- CHP: Yüzde 27.1
- İYİ Parti: Yüzde 16.1
- HDP: Yüzde 7.8
- MHP: Yüzde 6.6
- DEVA: Yüzde 3.1
- Gelecek Partisi: Yüzde 2.8
- Zafer Partisi: Yüzde 1.8
- Saadet Partisi: Yüzde 1.1
- BTP: Yüzde 1.4
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9
- HÜDAPAR: Yüzde 0.9
- Demokrat Parti: Yüzde 0.4
- BBP: Yüzde 0.4
- Memleket Partisi: Yüzde 0.4
- Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.2
- Diğerleri: Yüzde 0.7