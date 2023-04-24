Son seçim anketi: Fark 7 puan

ORC Araştırma, Seçmen Eğilimleri Araştırması Nisan 2023’ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
29 ilde 3 bin 920 kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu soruldu. Alınan yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) adayların oy oranları şöyle oldu:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4
- Muharrem İnce: Yüzde 6.1
- Sinan Oğan: Yüzde 2.2
“Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
- AKP: Yüzde 32.8
- CHP: Yüzde 28.6
- İYİ Parti: Yüzde 15.1
- Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.3
- MHP: Yüzde 6.3
- Memleket Partisi: Yüzde 2.7
- TİP: Yüzde 1.4
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2
- Zafer Partisi: Yüzde 0.9
- Diğer: Yüzde 1.7
Anketin sonuçlarına göre AKP (-9.8) ve MHP (-4.8) oylarında 2018 seçimlerine göre azalış yaşanıyor. CHP (+6) ve İYİ Parti (+5.1) ise oylarını artıyor.