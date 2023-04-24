Son seçim anketi: Fark 7 puan

ORC Araştırma, Seçmen Eğilimleri Araştırması Nisan 2023’ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

29 ilde 3 bin 920 kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu soruldu. Alınan yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) adayların oy oranları şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3

Yüzde 49.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4

Yüzde 42.4 Muharrem İnce: Yüzde 6.1

Yüzde 6.1 Sinan Oğan: Yüzde 2.2

“Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 32.8

Yüzde 32.8 CHP : Yüzde 28.6

: Yüzde 28.6 İYİ Parti: Yüzde 15.1

Yüzde 15.1 Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.3

Yüzde 9.3 MHP: Yüzde 6.3

Yüzde 6.3 Memleket Partisi: Yüzde 2.7

Yüzde 2.7 TİP: Yüzde 1.4

Yüzde 1.4 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2

Yüzde 1.2 Zafer Partisi: Yüzde 0.9

Yüzde 0.9 Diğer: Yüzde 1.7

Anketin sonuçlarına göre AKP (-9.8) ve MHP (-4.8) oylarında 2018 seçimlerine göre azalış yaşanıyor. CHP (+6) ve İYİ Parti (+5.1) ise oylarını artıyor.