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24 Nisan 2023
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Son seçim anketi: Fark 7 puan

Alaturka Online
Alaturka Online

ORC Araştırma, Seçmen Eğilimleri Araştırması Nisan 2023’ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

29 ilde 3 bin 920 kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu soruldu. Alınan yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) adayların oy oranları şöyle oldu:

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4
  • Muharrem İnce: Yüzde 6.1
  • Sinan Oğan: Yüzde 2.2

“Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

  • AKP: Yüzde 32.8
  • CHP: Yüzde 28.6
  • İYİ Parti: Yüzde 15.1
  • Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.3
  • MHP: Yüzde 6.3
  • Memleket Partisi: Yüzde 2.7
  • TİP: Yüzde 1.4
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2
  • Zafer Partisi: Yüzde 0.9
  • Diğer: Yüzde 1.7

Anketin sonuçlarına göre AKP (-9.8) ve MHP (-4.8) oylarında 2018 seçimlerine göre azalış yaşanıyor. CHP (+6) ve İYİ Parti (+5.1) ise oylarını artıyor.

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