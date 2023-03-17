Son seçim anketi: Fark açılıyor

ORC Araştırma, 11-15 Mart 2023 tarihleri arasında 42 ilde 4540 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen ‘Seçmen Eğilimleri Araştırması’ anket sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Anket sonucuna göre, CHP yüzde 28.3 oy oranıyla birinci parti olurken, AKP yüzde 28.1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 11.7, HDP yüzde 9.3, MHP yüzde 6.3, Gelecek Partisi yüzde 2.5, Memleket Partisi yüzde 2.3, DEVA Partisi yüzde 2, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.6, Zafer Partisi yüzde 1.5, TİP yüzde 1.5, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.3 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2 oranında oy alıyor.

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

Ankette katılımcılara ‘Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz’ sorusu da yöneltildi. Sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.1, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42.3, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce yüzde 3.1 ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 1.5 oranında oy alıyor.