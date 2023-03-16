Son seçim anketi: Hangi aday ve parti önde?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir anket daha yayımlandı.
EuroPoll’ün mart ayına ilişkin yaptığı son ankette çaprıcı sonuçlar yer aldı.
10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan anketin sonuçları şöyle;
CHP: Yüzde 31,9
AKP: Yüzde 29,8
HDP: Yüzde 11,3
İYİ Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 7,6
Gelecek Partisi: Yüzde 3,4
DEVA Partisi: Yüzde 2,6
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9
Diğer: Yüzde 3
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Anket şirketinin ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2