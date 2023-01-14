Son seçim anketi: Millet İttifakı farkı açıyor

ORC Araştırma, 41 ilde 3 bin 420 kişiye “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu, işte yanıtlar…
ORC Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 1-4 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 420 kişiye “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:
– AKP: Yüzde 30,4
– CHP: Yüzde 24
– İYİ Parti: Yüzde 7,6
– HDP: Yüzde 7,2
– MHP: Yüzde 6,5
– GP: Yüzde 2,6
– DEVA: Yüzde 2,5
– TDP: Yüzde 2,1
– BTP: Yüzde 1,9
Oy oranlarının ittifaklara göre dağımı ise şöyle oldu:
– Millet İttifakı: Yüzde 41,6
– Cumhur İttifakı: Yüzde 36,9