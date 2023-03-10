Son seçim anketi sonucu: CHP birinci parti, Kılıçdaroğlu fark atıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını Saray’da imzaladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

KILIÇDAROĞLU FARKI AÇIYOR

Seçimlerle ilgili yapılan son anketin sonuçları dikkat çekti. Piar Araştırma’nın bu ay içinde 12 ilde 1460 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonucuna göre, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57.1 oy alıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42.9 oy oranında kalıyor.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Aynı ankette katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre, CHP yüzde 32.3, AKP yüzde 30.8, HDP yüzde 11.6, İYİ Parti yüzde 8.3, MHP yüzde 7.1, Gelecek Partisi yüzde 3.7, DEVA Partisi yüzde 2.1, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.8 oranında oy alırken, ankette yüzde 2.3 oy oranının diğer partilerin aldığı belirtildi.