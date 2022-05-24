Son seçim anketi sonucu yayınlandı! İlk defa oy kullanacak genç seçmenlerin oy oranları açıklandı

MetroPOLL Araştırma ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere “Bu pazar seçim olsa hangi partiye o verirsiniz?” sorusunu sordu. Sonuçlara göre ankete katılan seçmenlerin birinci tercihi CHP, ikincisi AKP, üçüncüsü ise HDP oldu.

Sozcu.com.tr

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son bir yılda yapılan 12 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’ndan derlenen genç seçmenlerle ilgili anket sonuçlarını paylaştı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy vermeyen 1637 genç seçmene, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye o verirsiniz?” sorusunun sorulduğu ankette şu sonuçlar çıktı:

CHP: %20,1

AKP: %18,2

HDP: %13,6

MHP: %6,9

İYİ Parti: %6,3

DEVA Partisi: %1,4

Saadet Partisi: %0,6

Memleket Partisi: %0,5

Zafer Partisi: %0,5

Diğer: %2,5

Kararsız: %10,5

Protesto oy: %10,5

Cevap yok: %8,3

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