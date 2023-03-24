Son üç gün! 100 bin imza yarışı sürüyor

Adaylık için gerekli 100 bin imzaya yönelik siyasi partilerin çalışmaları sürerken, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim kurulları binası önünde sabah saatlerinden itibaren adaylar için imza vermeye gelenlerin oluşturduğu hareketlilik yaşanıyor.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önemleri alınırken, vatandaşlar, üst aramasının ardından içeri girerek destekledikleri aday için imza atıyor.

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın imza sürecine yönelik veriler, gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacak.

Hafta sonu da devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de sona erecek.