Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip hakkında merak edilenler…

2012 yılında yayınlanan Bir Şarkısın Sen’in minik yarışmacılarından biri olan Soner Kıp, O Ses Türkiye finalistleri arasında yer alıyor. Sesi ile beğeni toplayan Soner Kip kimdir merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye Soner Kip hakkında bilgiler…

O Ses Türkiye’de Beyaz’ın takımında yer alan Soner Kıp, O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan 6 isim arasında yer alıyor. Peki Soner Kip kimdir?

SONER KİP KİMDİR?

O Ses Türkiye Soner Kıp 2012 yılında ATV’de yayınlanan Bir Şarkısın Sen’in minik yarışmacılarından biriydi. Seslendirdiği sanat müziği eserleri ve sesiyle herkesi büyüledi.

Soner Kıp Bir Şarkısın Sen’de de hayat hikayesiyle ilgi çekmişti. İşte Bir Şarkısın Sen’deki Soner Kıp’ın hayat hikayesi; Babası bir trafik kazası sonucu çalışamayacak durumda olduğundan okulu bırakmak zorunda kalmış. Çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış ve çalıştığı yerde akşamları şarkı söylemeye başlamış. Elemelere katılmak için cep telefonunu düşük bir modelle değiştirmiş ve o parayla yarışmaya gelmiş.

BABASI GIRTLAK KANSERİYDİ

O minik ses Soner Kıp büyüdü ve O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Ancak bu defa farklı bir hayat hikayesiyle. Soner Kıp: Tekirdağ’da yaşıyor, 10 kardeşler. Soner ise ailenin en küçüğü. Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona ‘kafanı kullan’ sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.