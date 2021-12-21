Songül Öden Miami’de enerji depoluyor

‘Oğlum’ dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Songül Öden, çekimler öncesinde eşi Arman Bıçakçı’yla Miami’ye gitti.
Geçen yıl, dört yıldır birlikte olduğu, iş insanı Arman Bıçakçı evlenen Songül Öden, eşiyle Miami’de tatilde.
Ünlü oyuncu, eşiyle poz verirken kahkahalarla güldükleri fotoğrafları “Her şey çok ciddi başlamıştı oysa” notuyla Instagram hesabından yayınladı.
Songül Öden ‘Oğlum’ dizisinde Canan Ergüder ve Nihal Yalçınkaya ile başrolü paylaşacak. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizinin Show TV’de 2022 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor.