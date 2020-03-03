Sonsuz Aşk nerede çekildi? Sonsuz Aşk filmi konusu, oyuncuları kimler?

Sonsuz Aşk, beyazperdenin ardından televizyonda da seyircilerle buluşuyor. Sinema filmleri televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sonsuz Aşk filminde kimler oynuyor? Dram ve romantik içerikli olan filmin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

Sonsuz Aşk geçtiğimiz yıllarda vizyonda olan bir romantik filmi olarak dikkat çekiyor. Sonsuz Aşk filminde kimler oynuyor. Sonsuz Aşk filmi konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor.

SONSUZ AŞK KONUSU VE OYUNCULARI

Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız’ın üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.

Oyuncular

Fahriye Evcen

Murat Yıldırım

Fatih Al

Filiz Ahmet

Ege Aydan

Fatih Doğan

Didem İnselel

Zeynep Özder