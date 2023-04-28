Sonu, Dipsiz Göl gibi olacaktı mahkeme engelledi

Gümüşhane’de 12 bin yıllık geçmişe sahip Dipsiz Göl, 2019 yılında yapılan define arama çalışması sonucu zarar görmüş ve taban yapısı bozulduğu için su tutmaz hale gelmişti. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde eski taş ocağının tabanından ve dereden gelen su ile yağmurun birikmesi sonucu oluşan göl de, yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

50 ÇEŞİT SANAYİ ATIĞI İÇİN “TEHLİKESİZ ATIK TESİSİ” NE DÖNÜŞTÜRME KARARI

Zonguldak İl Genel Meclisi, gölün bulunduğu alanda imar değişikliği yaparak 50 çeşit sanayi atığının geri dönüştürüleceği Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapılmasına izin verince, tesisi yapacak şirket, gölün su birikintisi olduğunu ileri sürerek ÇED gerekli değildir raporu aldı. Bölge halkı ve çevreciler ise gölün içinde canlılar bulunduğunu, dere yatağı ile bağlantısı olduğunu ve 50 çeşit sanayi atığının geri dönüşümü yapılırken gölün ve derenin kirleneceğini belirterek Zonguldak İdare Mahkemesi’ne çalışmaların durdurulması için dava açtı.

DAVA DEVAM EDERKEN GÖLÜ BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 14 yıl önce liman yapımı nedeniyle açılan ve daha sonra terk edilen taş ocağı alanında doğal yollarla oluşan 4 bin metrekarelik bir alana sahip olduğu tahmin edilen gölü kurtarmak için İdare Mahkemesi’nde açılan dava devam ederken şirket, geçtiğimiz 2021 yılı Nisan ayında sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilerek gölün suyunu boşaltmak istedi. Ancak, gölün suyunu boşaltmak için kanal açtıkları sırada vatandaşlara yakalandı.

Şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şirket çalışanlarına açtıkları kanallarını kapattırıp, çalışmaları sonlandırdı. Gölün suyunu boşaltamayan şirket, bir süre sonra da hemen yan tarafına Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapımına başladı. 2021 yılı Ekim ayında Zonguldak İdare Mahkemesi, “İl Genel Meclisi kararının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve mevzuata uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Diğer yandan, dava konusu planların katı atık geri kazanım tesisine yönelik olması sebebiyle işlemin uygulanması halinde civarındaki parseller ve alanda mevcut gölün doldurulması halinde çevre açısından telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirilmiştir” denilerek, dava bitine kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

ÜST MAHKEME İTİRAZLARI REDDETTİ

Zonguldak İl Özel idaresi ile yatırımcı şirket yerel mahkemenin kararına bir üst mahkeme olan Ankara 5. Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti. Mahkeme, su birikintisi şeklinde nitelendirilen ve üzerine cüruf tesisi kurulması için doldurulmasında sakınca görülmeyen gölün, doğal yollarla oluşmuş ekolojik gölet olduğunu, gölün doğal hayata değer katan bir varlık olduğunu, ormanlık bir alanda bu şekildeki atıkların depolaması ve işlenmesinin doğal hayatı tahrip edeceğini belirterek yapılan itirazı reddetti.

“SU, AĞAÇLAR, BALIKLAR VE KADINLAR KAZANDI”

Ereğli Çevre Gönüllüleri Platformu yaptığı açıklamada, “Çok zorlu bir mücadele verdik. Yöre halkı özellikle kadınlar kanunsuz şekilde çalışmalarını sürdüren şirketi, gizli gizli gelerek etrafa cüruf dökmeye çalışan kamyonları engelledi, yirmi dört saat nöbet tutarak gelen kamyonları bizlere ya da jandarmaya bildirdi. Ağaçların, suyun, sudaki balıkların, dili olan kadınların her birinin mücadelesi, ayrı bir öykü değerinde” ifadelerini kullandı.