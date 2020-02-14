"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde 14 Şubat nedeniyle aşk filmlerine değindik. Ama sonu rezil biten aşk filmleri. Neden mi? Nedeni videomuzda. DİKKAT! BU VİDEO SPOILER İÇERİYOR! SOSYAL MEDYA HESAPLARI 🔻
Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv
Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan
Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi
Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻
Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA
Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️SONU REZİL BİTEN 10 AŞK FİLMİ
THE NOTEBOOK 02:20
BROKEBACK MOUNTAIN 05:17
ROMEO AND JULIETTE 07:12
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON 08:48
500 DAYS OF SUMMER 10:30
HER 12:10
LOVE STORY 15:20
ATONEMENT 17:15
THE FAULT IN OUR STARS 18:48
AMOUR 20:20 #14şubat #sevgililergünü #sinema
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Anasayfa Alaturka Online Sonu rezil biten 10 aşk filmi. Spoiler İçerir!