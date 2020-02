Sonu rezil biten 10 aşk filmi. Spoiler İçerir!

"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde 14 Şubat nedeniyle aşk filmlerine değindik. Ama sonu rezil biten aşk filmleri. Neden mi? Nedeni videomuzda. DİKKAT! BU VİDEO SPOILER İÇERİYOR! SOSYAL MEDYA HESAPLARI 🔻

Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻

Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA

Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️SONU REZİL BİTEN 10 AŞK FİLMİ

THE NOTEBOOK 02:20

BROKEBACK MOUNTAIN 05:17

ROMEO AND JULIETTE 07:12

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON 08:48

500 DAYS OF SUMMER 10:30

HER 12:10

LOVE STORY 15:20

ATONEMENT 17:15

THE FAULT IN OUR STARS 18:48

AMOUR 20:20 #14şubat #sevgililergünü #sinema

–

✅ Youtube'dan Beni Destekleyin : http://youtube.com/c/caglarcilara/join ✅ Patreon Desteğiniz için : https://www.patreon.com/caglarcilara ✅ Bitcoin ₿ Desteğiniz için : 1JL2yb3DcbxbnPNaAhwimFaXpuyxpaFVbd