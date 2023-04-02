Sopa, kemer, silah ve bıçaklı kavga





İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki yabancı uyruklu grup, dün sabah saatlerinde Fetih Parkı’nda bir araya gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine sopalar ve kemerlerle saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi. Ancak gece saatlerinde yeniden bir araya gelen grup, bu kez silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Polis olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, ancak iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)