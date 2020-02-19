Soros’tan Zuckerberg’e istifa çağrısı

ABD’li hedge fon yöneticisi ve milyarder George Soros, sosyal medya devi Facebook ve onun en yetkili iki ismini hedef aldı.

Financial Times için bir makale kaleme alan Soros, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ve Operasyon Başkanı Sheryl Sandberg‘in görevlerini bırakması gerektiğini belirtti.

Facebook’un siyasi reklamlara göz yummasının Trump’ın siyasi kariyerine olumlu yönde etki ettiğini öne süren Soros, bu durumun baş sorumluları olarak bu iki ismi gösterdi.

Facebook’un regülasyonları beklemesine gerek kalmadan gerekli adımları atması gerektiğinin altını çizen şu anki durumun ABD Başkanı Trump’ın yararına olduğunu iddia etti.

Soros yazıda “Zuckerberg, Donald Trump ile yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir tür karşılıklı yardım anlaşması yapıyor gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.

Bir süredir Facebook’u eleştiren açıklamalara imza atan Soros’un Facebook tarafından mercek altına alındığı ortaya çıkmıştı.

Soros, Google ve Facebook’u tekel olmakla suçlayarak, “Bunlar, teknolojik gelişmenin önünde engel. Toplum için bir kötülük” demişti.

Soros ayrıca, bu kurumların elindeki zengin kişisel verinin ‘güvenliği’ konusunda da endişeli olduğunu dile getirmişti.

Bu açıklamadan sonra Facebook Soros’un hangi dernekleri fonladığını araştırmak için bir şirketle anlaşmıştı. Facebook’un İletişim Departmanı Yöneticisi Schrage, Soros’un eleştirilerinin, ticari bir boyutu olup olmadığını anlamak için milyarderi takip ettirdiklerini belirtmişti.