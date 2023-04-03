Soru çalmakla suçlanan FETÖ şüphelisi için 25 yıl hapis istemi

Adana’da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Ali M. hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı. İddianamede Ali M.’nin 2006 yılında FETÖ’ye ait bir dershaneye gittiği, örgüte ait evlerde kaldığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve 2012’deki jandarma astsubaylık sınav sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürüldü.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ali M. hakkında, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahrem imamlarla ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı belirtilen sanık hakkında toplam 25 yıla kadar hapis cezası istendi. (AA)