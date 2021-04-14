CHP, Merkez Bankası’nın kayıp döviz rezervlerinin akıbetini öğrenmek için yurt genelindeki parti binalarına ve reklam panolarına ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı afiş çalışması başlattı. Ancak afişler “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle toplanmaya başlandı.

Afişlere müdahale sürerken, savcı, afişi astıkları için CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve Oniki Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş hakkında, soruşturma açtı. CHP’lilerin emniyette ifadelerine başvuruldu.

CHP’nin Mudanya’daki afişi ise AKP’li ilçe başkanının şikayeti üzerine savcılık kararıyla söküldü. Afişlerin kaldırılması tepki toplarken, “Ülkede soru sormak suç oldu” denildi.

‘BİZİM GÖREVİMİZ SORMAK’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün konu hakkında açıklama yaptı. Partinin, Türkiye’nin dört bir yanına astırdığı “128 milyar dolar nerede” afişlerinin kaldırılmasını sert eleştirdi. Afişlerin firmalara bedeli ödenerek asıldığını vurgulayan Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

“Hakaret yok, iftira yok, tehdit yok, sadece ve sadece soru var. Ne zamandır soru sormak suç? Muhalefetin görevi tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için iktidara soru sormak değil midir? Doğruları vatandaşın yüreğine çakmaya devam edeceğiz. Soruların cevabı alınıncaya kadar asla ve asla kaldırmayacağız.”