Sorumluluk bilinci

Beşiktaş’ın, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyet şampiyonluk için büyük bir avantaj oldu. Aldığı 3 puan ile camianın şampiyonluğa inancını arttırdı.

Galibiyette en önemli etken kuşkusuz hakemin göstermiş olduğu kartlar ile rakibin 9 kişi kalmasıydı. Beşiktaş’ın attığı ilk gol sonrası Gençlerbirliği’nin mücadele gücü ve direnci düştü. Bir takım veya bir sporcu doğru müdahaleler yapmazsa ya kart görecektir ya da penaltıya sebebiyet verecektir. Futbolcular kontrolsüz bir mücadele anlayışını benimsememeli. Bir futbolcu hakeme itirazdan kırmızı kart görüyorsa bence gitsin aynaya baksın, kendisi ile hesaplaşsın. Arkadaşlarını 10 kişi bırakmasından dolayı biraz utansın!

Gençlerbirliği gibi katı defans yapan takımları açmak için karşı kanatlar çok iyi kullanılmalı, verkaçlarla merkezden pozisyon bulunmalı, uzaktan bol bol şut atılmalı, duran toplar çok iyi kullanılmalıydı.

Beşiktaş, bunları iyi yaptı. Kanatları Gökhan, Caner ve N’Koudou ile çok iyi kullandı. Ama final paslarında Umut ile top buluşturulamadı. Ljajic kanatlardan gelen ortalarda bir türlü ikinci bir santrfor olamadı, merkezden verkaçlar yapıp ceza sahasına giremedi, uzaktan atılması gereken şutları bir türlü atamadı. Atiba ve Elneny çok hırslı ve iyi oynamasına rağmen kendilerine şut pozisyonuna hazırlayacak konum alamadı.

Abdullah Avcı yaptığı doğru değişikliklerle galibiyette önemli bir teknik adam dokunuşu sergiledi. Hakem Fırat Aydınus ise vermiş olduğu kırmızı kartlar doğru olmasına rağmen Vida’nın sarı kartlık pozisyonunu görmemesi çok ilginçti. Buna rağmen iyi bir maç yönettiğini söyleyebiliriz.

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