Sorunlar askıda, icra iflas haziranda patlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Ocak’ta, “Hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir” dediği reform paketi sürekli ertelenip en son “haftaya” açıklaması gelirken ekonomi eski bakanlarından Ufuk Söylemez, “paketten makyaj çıkar” dedi.

FITRATLARINA AYKIRI

■ Reformları bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz?

■ AKP ekonomi başta olmak üzere her alanda sıkışmış durumda. Reform paketi, yeni anayasa gibi başlıklarla gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. İşsizlik, yoksulluk, yüksek enflasyon, yolsuzluk iddiaları, partizanlık, liyakatsizlik gibi Türkiye’nin gerçek sorunları büyürken oy oranları hızla düşüyor. İktidar ömürlerini uzatmak için çözüm arıyorlar.

■ Paketten gerçek bir reform çıkmaz mı?

■ Kamu işe alımlarda mülakat kaldırılacakmış. 18 senedir bürokrasiyi liyakatsiz, ehliyetsiz kadrolarla doldurup bunu söylemek insanlarla alay etmektir. Bu siyasal islamcı-ihvancı zihniyet asla eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik yasal düzenlemeler yapamaz. Çünkü bu fıtratlarına aykırıdır. AB yaptırımlarından kurtulmak için kasaba kurnazlığı yapılıyor.

■ Ekonomik sıkıntıların artması anlamında neden haziranı işaret ettiniz?

■ Ekonomide açılma ile durdurulan icralar, ertelenen borçlar, iflaslar, işten çıkarmalar hayata geçecek. Şu an sorunların çoğu askıda, bu askıdaki sorunların hayata geçmesi kaçınılmaz. O zaman işsizlik, batık krediler ve yoksulluğun daha belirgin hale gelmesinden endişe ediyoruz.

Tüm ekonomik kurumlarda yönetici kadro değiştirilmeli

■ Yeni Anayasa söylemlerini inandırıcı bulmuyorum. Anayasa oylaması AKP’ye hayır oylamasına dönüşebilir. Referanduma gidilirse AKP’ye, yoksulluğa, yolsuzluğa hayır oylaması haline gelir.

■ 2.5 milyar dolara satın aldıkları S400’leri aktive edemedikleri gibi ABD’ye de ‘her türlü pazarlığa açığız’ mesajları yolluyorlar. Devlet yönetimi açısından dik bir duruş sergilenmiyor maalesef.

■ Yaz aylarında aşı pasaportu devreye girebilir. Turizm sektörü açısından aşılamanın süratle devam etmesi çok kritik.

■ Berat Albayrak günah keçisi ilan edildi ama son olarak TÜİK’te çok doğru bir şekilde yapıldığı gibi tüm kurum ve kamu bankalarının yönetimlerinin liyakatli kadrolarla değişmesi gerekiyor.