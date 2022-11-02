Soruşturma izni verilen AKP’li başkanla ilgili bir iddia daha

Daha önce hakkında soruşturma izni verilen Sındırgı Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yavaş’ın bu sigortasız işçi çalıştırdığı iddia edildi. CHP ilçe Başkanı Serkan Sak, “Sigortasız işçi çalıştırıp, ceza yememek için çalışanlarını işten çıkartan Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş’ın bu yanlışından bir an önce dönmesini tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.

Halil ATAŞ

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yavaş’ın bu kez de sigortasız işçi çalıştırdığı, ceza yememek için de yaklaşık 20-25 kişiyi işten çıkardığı iddia edildi.

Yaşananlara tepki gösteren CHP Sındırgı ilçe Başkanı Serkan Sak, “Sigortasız işçi çalıştırıp, ceza yememek için çalışanlarını işten çıkartan Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş’ın bu yanlışından bir an önce dönmesini tavsiye ediyorum. Emek ve alın teri en yüce değerdir” uyarısında bulundu.

YAVAŞ: BİZİM İMKÂNIMIZ MI VAR

SÖZCÜ muhabirine konuşan Sak, “Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın yaklaşık 20-25 kişinin işine son verdiğini öğrendik. Sosyal medyadan bu yapılanın doğru olmadığını paylaştım. Daha sonra sayın Yavaş, beni arayarak, ‘Biz bunları 1-2 aylık süre ile çalıştırıyoruz’ dedi. Bu süre içinde sigortalarını yatırdınız mı diye sorduğumda ise, ‘Bizim imkânımız mı var’ diye karşılık verdi. Konuyu CHP Grup Başkanvekilimiz de belediye meclis toplantısında gündeme getirecek” ifadelerini kullandı.

ŞİKÂYET ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yüzel Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yavaş’ın katıldığı ‘Doğal Şehir Sındırgı Tarihe Saygı Projesi’ imza töreninde, bir vatandaş dedesinden miras yerini Yavaş’ın yasal olmayan bir yolla yıktığını söyleyerek, Yımaz’a şikayet etmiş, daha sonra da zabıta görevlilerince alandan uzaklaştırılmıştı.

“MAZOT İSTERSE 1 MİLYON LİRA OLSUN”

Geçtiğimiz yıl, AKP’nin geçmiş ve yeni dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Sındırgı’daki vefa gecesinde konuşma yapan Yavaş, “Bugün İYİ Parti, HDP ile hareket ediyorsa CHP, PKK ile hareket ediyorsa hiç tutulacak iyi bir yanı yok. Yani gübre ister 500 lira olsun, mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti’ye olan imtihanımı bitiremez” ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Son olarak, Kocahan Cumhuriyet Çarşısı Projesi işi için tahliye davasının sonucu beklemeden iş yerlerinin çatılarının sökümü talimatını veren AKP’li Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni vermişti.

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