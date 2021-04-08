Soruşturmada muvazzaf asker izine rastlanmadı

Montrö Sözleşmesi ile sarıklı amiral hakkındaki açıklama sonrası gözaltına alınan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARAMALARDA EL KOYULDU

Emekli amirallerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el koyulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj grupları da incelemeye alındı. Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan da telefonların HTS kayıtları istendi. Yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

Bu arada davet üzerine dün ifade vermeleri beklenen imzacı emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat’a ise yeni bir tebligat yapılarak pazartesi emniyete gelmelerinin istendi.

Gözaltında bulunan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlı Erol da müvekkilleriyle görüştü. Erol, “Gözaltına gerekçe olarak gösterilen açıklamanın bir bildiri olmadığının altını ısrarla çizdiler. Kendileri bunun bir duyuru olduğunu belirtti. Aynı şekilde ‘Büyükelçiler tarafından da benzer bir açıklama yapıldı, biz neden gözaltına alındık’ diye soruyorlar Suç unsuru yok” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir grup gazeteci ile “Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Mehmetçik’in Yaşam Sergisi” alanını gezdi ve soruları yanıtladı.

Akar emekli amiraller bildirisi için “İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Bunlar okumuş, yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Bedeli neyse ödeyecekler” dedi.