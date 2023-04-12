Soruyoruz, doğru zaman doğru adam mı?

■ 2002 yılında iktidara gelen Erdoğan dün seçim beyannamesini açıkladı. Sloganları “Doğru zaman, doğru adam”dı…

■ Sanki 21 yıldır ülkeyi kendileri yönetmiyormuş gibi, “Şunu yapacağız, bunu yapacağız” diye vaatler sıraladılar.

■ Oysa 2018’de “Verin yetkiyi, görün etkiyi” demişlerdi. Gördük etkiyi. Ülkenin hali ortada. Millet perişan. İşte tablo…

Faizleri düşürüp enflasyonu % 80’lere siz çıkarmadınız mı?

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” deyip faizi indirdiler. Enflasyon fırladı. Şimdi “Tek haneye indireceğiz” diyorlar…

Halkı ucuz gıda kuyruklarına siz mahkum etmediniz mi?

İktidarın yeni ekonomi modeli yüzünden her şeyin fiyatı 3’e 4’e katlandı. Millet kuyruklarda ömür çürütüyor…

Döviz fiyatını bir gecede fırlatıp milleti siz fakirleştirmediniz mi?

Yanlış politikalar dövizi fırlattı, paramızı pul etti. Milyonlar yoksullaştı. 2018’de 4.5 lira olan dolar 20 liraya çıktı.

Akaryakıtı 7 liradan 30’a çıkarıp kuyrukları siz yaratmadınız mı?

Dövizin artması akaryakıtı füze gibi uçurdu. Millet depoyu zamsız doldurmak için kuyruklarda bekledi…

Milleti kredi kartına bağımlı hale getiren siz değil misiniz?

Ay sonunu getiremeyen milyonlar kredi ve kredi kartlarına yüklendi. Kredi ve kart borcu 1.7 trilyonu aştı…

İcra dosya sayısı sayenizde 33 milyon adete çıkmadı mı?

Hayatını borçla döndüren vatandaş ödeyemeyince ic-ra kapılarına düştü. Adliyeler icra dosyalarıyla doldu…

Emekli, memur ve işçiyi aç ve yoksul siz bırakmadınız mı?

En düşük emekli maaşını 7.500 lira, asgari ücreti de 8.500 lira yaptılar ama açlık sınır 9.591 lira. Millet aç…

Esnafı iş yapamaz, çiftçiyi ekip biçemez hale siz getirmediniz mi?

Alışveriş yok, esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Mazot ve gübre zammı yüzünden çiftçi tarlayı ekemiyor…

FETÖ’yü azdırmadınız mı, iktidarı eleştireni hapse atmadınız mı?

Hainlerle omuz omuza verip askere kumpas kurdurttular… Adaleti bitirdiler. Konuşanları hapse attılar…