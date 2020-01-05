Sosyal medya Aynur Aydın’ın tweet’ini konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı 34 yaşındaki Aynur Aydın, Twitter “Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım” diye mesaj paylaştı.

Aydın’ın bu iletisi, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı, yaklaşık 60 bin beğeni aldı.



HESABI ÇALINMIŞTI

Öte yandan Aynur Aydın’ın geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmişti. Instagram ve Twitter hesabından fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın’ın hacklenme olayı, sosyal medya kullanıcılarında ve sanatçının sevenlerinde büyük yankı bulmuştu. İnternet korsanları, Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis’in yazışmalarını da yayınlamıştı.