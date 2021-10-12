Sosyal medya bu canlıyı konuşuyor! Avustralya’da sahile vurdu, kimse ne olduğunu çözemedi

Avustralya’nın Queensland eyaletinde sahile vuran bir deniz canlısı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Sozcu.com.tr

Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Yeppoon’da sahile vuran bir deniz canlısı ülkenin gündemine oturdu.

Kemp kumsalında çekilen canlının fotoğrafı ‘Australian Native Animals’ adlı Facebook grubunda paylaşıldı. Fotoğrafı görenler canlının ne olduğu konusunda tahmin yürütse de ortak bir görüşe varamadı.

Canlıyı bir tür balığa benzetenler olurken, Scorpaeniformes takımına ait ‘Psychrolutes marcidus’ olabileceği öne sürüldü. Bir başka grup ise kumsaldaki fotoğrafın köpek balığı yumurtası olabileceğini savundu.

Tahminlerin büyük çoğunluğu ise bunun güneşten dolayı kararmış bir denizanası olduğu noktasında yoğunlaştı.

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