Sosyal medya bu canlıyı konuşuyor! Sahile vurdu, kimse ne olduğunu anlayamadı!

Güney Carolina’da bulunan Folly Sahili’ne giden Alexander Ilg, kumsalda yürüyüş yaparken ilginç bir cismi fark etti. Yakından incelemek için yanına giden Alexander, pembe renkli ve yumuşak dokulu cismin ne olduğunu anlayamadı.

Daily Star’ın haberine göre fotoğrafını çektiği esrarengiz deniz canlısını sosyal medyada paylaşan adam, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Kullanıcılar hayal güçlerinin sınırlarını zorlarken, söz konusu canlı için köpek balığı beyni ya da uzaylı gibi tahminlerde bulundu.

Daha mantıklı tahminlerde bulunanlar ise bu canlının ‘tulumlular’ (Tunicate) adı verilen bir çeşit ilkel omurgalı deniz canlısı olduğunu söyledi. Genel olarak kayalık ve sert zeminlere tutunarak yaşayabilen tulumlular, kutuplardan tropikal bölgelere kadar çok sayıda bölgede görülebiliyor.

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