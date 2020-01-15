Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor! Ne elektrik ne insan var ama binlerce kişi sıraya girdi

İrlanda’nın en batısında yer alan Great Blasket Adası, son günlerde sıra dışı bir iş ilanıyla gündemde. Adada yer alan 21 kişi kapasiteli bir otel için çalışacak iki kişi aranıyor.

Elektrik veya internetin bulunmadığı adada çalışacak kişiler, otelin yanı sıra küçük bir kafenin işletmesinden de sorumlu olacak. 1 Nisan – 1 Ekim arasında çalışması beklenen kişilerin çift ya da arkadaş olmaları isteniyor.

İlanı Twitter’dan paylaşan ve binlerce geri dönüş aldığını söyleyen Alice Hayes, “Alaska’dan Güney Afrika’ya kadar birçok yerden insanlar adada çalışmaya talip oldu” dedi.

Söz konusu işin özgün bir pozisyon olduğunu belirten Hayes, ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa gibi getirilerin olduğunu vurguladı.

Hayes, ödenecek maaşla ilgili bir açıklamada ise bulunmadı.