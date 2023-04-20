Sosyal medya bunu konuşuyor… AKP plakalı çakarlı aracıyla yol kesti ama…

İstanbul’da iddiaya göre kendisine yol vermediği için taksicinin yolunu kesen ‘AKP’ plakalı çakarlı araç sahibine tepki dinmiyor. Sosyal medyada gündem olan o anlar on binlerce kişi tarafından paylaşılıp tepki aldı.

“BU DÜZEN YIKILACAK”

Tepki gösterenler arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da var. O anların görüntüsünü paylaştığı mesajında “İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz “sülale devri”nin küçük bir örneği… Plakası AKP olunca arabasına “çakar” takınca kendisini hepimizin efendisi görenlerin zihniyeti. Bu düzen yıkılacak!” ifadelerine yer verdi.