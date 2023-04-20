56.7 F
Los Angeles
20 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemSosyal medya bunu konuşuyor… AKP plakalı çakarlı aracıyla yol kesti ama…

Sosyal medya bunu konuşuyor… AKP plakalı çakarlı aracıyla yol kesti ama…

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul’da iddiaya göre kendisine yol vermediği için taksicinin yolunu kesen ‘AKP’ plakalı çakarlı araç sahibine tepki dinmiyor. Sosyal medyada gündem olan o anlar on binlerce kişi tarafından paylaşılıp tepki aldı.

“BU DÜZEN YIKILACAK”

Tepki gösterenler arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da var. O anların görüntüsünü paylaştığı mesajında “İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz “sülale devri”nin küçük bir örneği… Plakası AKP olunca arabasına “çakar” takınca kendisini hepimizin efendisi görenlerin zihniyeti. Bu düzen yıkılacak!” ifadelerine yer verdi.

Gündem
Önceki haber
Haberini alan oraya koştu, kuyruk uzadı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,469BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States