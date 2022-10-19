Sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alınan ilçe müdürüyle ilgili ÇYDD’den açıklama

Artvin Kemalpaşa’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan Adem Cengiz’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), “Bu baskıcı zihniyeti kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

SÖZCÜ gazetesi yazarı Sultan Uçar’ın “Prof. Dr. Türkan Saylan’a rahmet dileme sürgünü” diyerek gündeme getirdiği Artvin Kemalpaşa’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan Adem Cengiz sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alınmıştı.

ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ: GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cengiz’in sosyal medyada Türkan Saylan’a ilişkin paylaşımının görevden alma kararıyla ilgisi olmadığı belirtilerek, “Müfettişlerimizce yapılan soruşturma sonucu, kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve yönetmelikte yer alan bağlayıcı hükümlere uymayarak, yaptığı paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımız arasında ayrıştırıcı söz ve ifadelerin yer aldığı yorumlara neden olduğu, ilçedeki okul ve kurumlar arasında oluşan sorunları çözme ve verimliliği arttırma konusunda yeterli beceriyi göstermediği, uhdesine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilerek yöneticilik görevi sona erdirilmiştir” ifadelerine de yer verildi.

ÇYDD’DEN AÇIKLAMA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

*Artvin Kemalpaşa’da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Adem Cengiz’in ani bir kararla görevinden alınmasını ve bu kapsamda, Cengiz’e karşı başlatılan soruşturmada, kişinin sosyal medya hesaplarında kamuoyunun ortak tepki verdiği haberlerin ve unutulmaz Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkân Saylan’ın ölüm yıl dönümünde yapılan paylaşımlarının soruşturma konusu yapılmasını basından öğrenmiş durumdayız.

*Kemalpaşa’da 15 yıldır eğitimci ve milli eğitim müdürü olarak görev yapan bir eğitim emekçisinin; ayrımcı ifade içermeyen, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyen ya da toplumda panik ve korku yaratacak herhangi bir ifadeye yer vermediği paylaşımlarından dolayı soruşturma geçirmesi, bunca yıllık emeklerinin yok edilmesi ülkemiz ve geleceğimiz için çok endişe vericidir. Bu baskıcı zihniyeti kınıyoruz!

*Yeni yürürlüğe giren Sansür Yasası ile birlikte düşüncelerin, fikirlerin ve özgür iradenin cezalandırılmaya başlandığı bugünlerde, Artvin bölgesinde gerçekleşen bir tır kazasına dair “Bir daha yaşanmasın…” şeklinde bir dilek paylaşımının soruşturma konusu yapılabileceğini de görmüş olduk.

*Kendi ülkesine ve tıp dünyasına yaptığı sayısız katkının yanında kız çocuklarının eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliği için öncü olmuş ve bütün ömrünü bu uğurda adamış gerçek bir Cumhuriyet kadını olan Türkân Saylan Hocamızın ölüm yıl dönümünde anılmasının “sürgün” gerekçesi olabileceğine tanık oluyoruz. Yaşanan tüm bu acı olaylar, Cumhuriyet değerlerimizin ve çağdaş Türkiye’nin nasıl ağır bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu bizlere göstermektedir.

*Özgürlüğün, aydınlığın ve eğitimcilerimizin yanındayız! Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında; çağdaş geleceğimizi hedef alan bu eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve konunun takipçisi olacağız.

SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI PAYLAŞTI: BUNLARLA GİDİYOR OLMAK BENİM İÇİN ONURDUR

Öte yandan sosyal medyadan veda mesajı paylaşan Adem Cengiz şu ifadeler yer verdi:

“Sevgili Öğrencilerim, yol arkadaşlarım ve kıymetli Kemalpaşalılar

Erzurum’da köy okulunda bir başına başladığım 20 yıllık mesleki emektarlığımın 15 senesinde hizmet ettiğim Kemalpaşa’dan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak beni çok sevdiğine tüm kalbimle inandığım öğrenci, öğretmen ve velilerimi bırakarak ayrılmak zorunda kalıyorum.

Beni herkes bilir ki, Adem Hoca’nın sağında, solunda, beyninde, her yerinde Atatürk vardır, evrensel ahlaki değerler vardır, hak hukuk vardır, adalet vardır, çok çalışmak vardır, heyecanı hep yüksek olmak vardır, herkese dokunmak vardır, öğretmeninin yanında makamını verme pahasına bile durmak vardır, yanlış olan hiç bir şeyi kimsenin yaptıramaması vardır…

Bunlarla gidiyor olmak benim için onurdur. Ancak, bunca emeğin karşılığında bir teşekkür için bile aramayan ya da aramaya utanan üst paydaşlarımızı, beni aylardır rahat bırakmayan eğitimle alakası olmayan her dönemin adamlarını, ilçemizde değerli bir öğretmenimizin yaşadığı durum sonrası asla pişman olmadığım tutumum yüzünden üzerime gelenleri, kendime özel sosyal medyamda Türkan Saylan ve Hopa Kemalpaşa Karayolundaki Tır Kazası başta olmak üzere, geçmişteki paylaşımları alınmama gerekçe olarak önüme koydurtanları, hukuka, öğretmenlerime, öğrencilerime ve Allah’a havale ediyorum…

Özümdeki öğretmenliği hep muhafaza ederek, mesleğimdeki ilk gün heyecanıyla, fikri hür, vicdanı hür, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmeye devam edeceğim. Hakkınızı helal edin…Sevgiyle kalın…”

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