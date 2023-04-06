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5 Nisan 2023
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Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi vurdu

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 00.30 merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.’nin boğazına, İ.B.’nin ise başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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